POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Moseltherme Traben-Trarbach

Traben-Trarbach (ots)

Am 29.08.2025 kam es im Zeitraum von 11:45 Uhr - 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Traben-Trarbach auf dem Schotterparkplatz der Moseltherme an der Wildbadstraße. Dabei wurde ein geparktes Fahrzeug durch ein anderes Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Anschließend wurde die Unfallstelle durch den unbekannten Unfallverursacher verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte ein Schaden an der Fahrzeugfront oder dem Fahrzeugheck entstanden sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich unter der Nummer 06541/6270 bei der Polizeiwache Traben-Trarbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Traben-Trarbach

Telefon: 06541-6270

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

