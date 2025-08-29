PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Altreifen entsorgt, Polizei sucht Zeugen

Gem. Zeltingen-Rachtig (ots)

Am 29.08.2025 kam es zwischen Bombogen und Ürzig, an der Zufahrt zum Asphaltwerk Ürzig, zur Ablagerung von insgesamt 18 Altreifen. Die Tatzeit kann zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr eingegrenzt werden.

Die Polizei hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Auf Grund der Vielzahl an Altreifen dürfte ein größeres Fahrzeug genutzt worden sein.

Hinweise werden durch die Polizei Bernkastel telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 18:55

    POL-PDWIL: Diebstahl von Leergut auf Minigolfanlage in Wittlich - Polizei bittet um Hinweise

    Wittlich (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.08.2025, ca. 21:30 Uhr, bis 29.08.2025, ca. 09:30 Uhr) kam es auf dem Gelände der Minigolfanlage in Wittlich zu einem Diebstahl von Leergut. Unbekannte Täter entwendeten mehrere Kästen und Müllsäcke mit Pfandflaschen/-dosen, die auf dem Gelände gelagert waren. Es entstand ein Sachschaden im unteren ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 15:50

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Moseltherme Traben-Trarbach

    Traben-Trarbach (ots) - Am 29.08.2025 kam es im Zeitraum von 11:45 Uhr - 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Traben-Trarbach auf dem Schotterparkplatz der Moseltherme an der Wildbadstraße. Dabei wurde ein geparktes Fahrzeug durch ein anderes Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Anschließend wurde die Unfallstelle durch den unbekannten Unfallverursacher ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 01:23

    POL-PDWIL: Kunden stellen Ladendieb nach Flucht aus Lidl-Markt

    Zell (Mosel) (ots) - Am Mittwochabend (27.08.2025) kam es im Lidl-Markt in Zell zu einem dreisten Diebstahl. Ein Mann steckte mehrere Waren, darunter eine Flasche Whiskey, in seinen Rucksack und passierte damit den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter sprach den Täter an, welcher daraufhin jedoch sofort die Flucht ergriff. Zwei couragierte Kunden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren