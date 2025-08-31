POL-PDWIL: Betrunkener Autofahrer mit 3,35 Promille aus dem Verkehr gezogen

Gem. Zeltingen-Rachtig (ots) - Am 29.08.2025 kam es zwischen Bombogen und Ürzig, an der Zufahrt zum Asphaltwerk Ürzig, zur Ablagerung von insgesamt 18 Altreifen. Die Tatzeit kann zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können. Auf Grund der ...

