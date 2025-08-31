PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrunkener Autofahrer mit 3,35 Promille aus dem Verkehr gezogen

Bernkastel-Kues (ots)

Am Samstagabend, 30.08.2025, wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gegen 21:25 Uhr ein PKW gemeldet, welcher unsicher auf der B50 zwischen Platten und Zeltingen-Rachtig geführt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Polizeistreife stellten die Beamten fest, das der 51jährige Fahrzeugführer erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Aufgrund einer Atemalkoholkonzentration von 3,35 Promille wurde dem Mann im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531/9527-0
Mail: pibernkaste-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 30.08.2025 – 13:53

    POL-PDWIL: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

    Bernkastel-Kues (ots) - Am 29.08.2025 kam es im Zeitraum von 10.30 Uhr - 12.10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz beim "Brückenkeller" in Bernkastel-Kues. Hierbei wurde ein goldfarbener VW Golf, Sportsvan, durch bisher unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. ...

  • 29.08.2025 – 20:19

    POL-PDWIL: Altreifen entsorgt, Polizei sucht Zeugen

    Gem. Zeltingen-Rachtig (ots) - Am 29.08.2025 kam es zwischen Bombogen und Ürzig, an der Zufahrt zum Asphaltwerk Ürzig, zur Ablagerung von insgesamt 18 Altreifen. Die Tatzeit kann zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können. Auf Grund der ...

