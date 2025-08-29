Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Eine Tasche voller Schokolade

Bad Schandau (ots)

Eigentlich wurden die Kollegen der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am 27. August 2025 um 20:30 Uhr nur wegen eines fehlenden Fahrausweises bei der Benutzung der S-Bahn zur Bearbeitung durch den Zugbegleiter angefordert. Nach Eintreffen am Bahnhof Bad Schandau, wurde der 30- jährige Slowake zur weiteren Bearbeitung mit auf das Revier genommen. Bei der Personenüberprüfung kam heraus, dass er bereits wegen Diebstahl und Erschleichen von Leistungen über 40 Mal im System einliegt. Dies bestätigte sich auch an diesem Tag wieder, denn in seiner mitgeführten Tasche befanden sich insgesamt 27 Packungen Merci Schokolade. Einen Eigentumsnachweis dafür konnte er nicht vorweisen. Es erfolgte eine Beanzeigung wegen Diebstahl und Erschleichen von Leistung.

