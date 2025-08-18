PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI BHL: 16 Haftbefehle vollstreckt

Berggießhübel (ots)

Am zurückliegenden Wochenende hat die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mit ihren eingesetzten Beamten insgesamt 16 Haftbefehle vollstreckt. Für Personen aus Bulgarien, Rumänien, Serbien und der Türkei war die Reise an den Grenzübergängen Breitenau und Hellendorf vorerst beendet. Nach Zahlung von insgesamt knapp 14.500 Euro konnten 10 Personen ihre Weiterreise antreten. Alle anderen wurden in die JVA Dresden eingeliefert.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

