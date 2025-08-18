Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
BPOLI BHL: 16 Haftbefehle vollstreckt
Berggießhübel (ots)
Am zurückliegenden Wochenende hat die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mit ihren eingesetzten Beamten insgesamt 16 Haftbefehle vollstreckt. Für Personen aus Bulgarien, Rumänien, Serbien und der Türkei war die Reise an den Grenzübergängen Breitenau und Hellendorf vorerst beendet. Nach Zahlung von insgesamt knapp 14.500 Euro konnten 10 Personen ihre Weiterreise antreten. Alle anderen wurden in die JVA Dresden eingeliefert.
