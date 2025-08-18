BPOLI BHL: 16 Haftbefehle vollstreckt

Königstein (ots) - Am 05. August 2025 gegen 9:00 Uhr kam es in der S-Bahn von Pirna nach Bad Schandau zu einer verbalen und anschließenden körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Zugbegleiter und einem männlichen Fahrgast. Grund hierfür war die Fahrkartenkontrolle bei dem Reisenden. Dieser reagierte auf die Kontrolle der Fahrkarte mit Unverständnis und drohte Gewalt an. Aus dieser Situation heraus entwickelte ...

mehr