Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Angriff auf Zugbegleiter

Königstein (ots)

Am 05. August 2025 gegen 9:00 Uhr kam es in der S-Bahn von Pirna nach Bad Schandau zu einer verbalen und anschließenden körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Zugbegleiter und einem männlichen Fahrgast. Grund hierfür war die Fahrkartenkontrolle bei dem Reisenden. Dieser reagierte auf die Kontrolle der Fahrkarte mit Unverständnis und drohte Gewalt an. Aus dieser Situation heraus entwickelte sich eine lautstarke verbale Auseinandersetzung, welche mit einem unmittelbaren Angriff von dem Reisenden auf den Zugbegleiter die Folge hatte. Bei diesem Angriff stürzte der Zugbegleiter und verletzte sich dabei am Ellenbogen und Unterarm zu. Der Tatverdächtige verließ unmittelbar am Bahnhof Königstein den Zug in unbekannte Richtung. Aufgrund einer sehr guten detaillierten Täterbeschreibung, konnte die Person in Königstein festgestellt werden. Auf ihn warten jetzt Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Erschleichen von Leistung, aufgrund fehlenden Fahrscheines. Der Zugbegleiter hat sich im Nachgang in ärztliche Behandlung gegeben und ist heute nicht mehr dienstfähig.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell