POL-EL: Haselünne - Fahrerin eines Motorrollers verletzt

Haselünne (ots) - In der Nacht zu Freitag versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft an der Neustadtstraße einzudringen. In den Verkaufsraum gelangten die Täter nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

