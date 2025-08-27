PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Eine Person - Vier Haftbefehle

Breitenau (ots)

Bei der Einreisekontrolle eines 52- jährigen Mazedonier am Grenzübergang wurden am 25. August 2025 in den Mittagsstunden drei Haftbefehle zur Strafvollstreckung wegen Urkundenfälschung, Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis und 1 Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Bandendiebstahl, alle ausgestellt durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf, festgestellt. Durch Zahlung von insgesamt 8.585,00 Euro hätte er seine Haftstrafen von 229 Tagen abwenden können. Aber aufgrund des Untersuchungshaftbefehl, welcher beim Amtsgericht Pirna in Vollzug gesetzt wurde, verbringt er die nächste Zeit in der Justizvollzugsanstalt

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 10:44

    BPOLI BHL: Dreister Diebstahl einer Geldkarte

    Bad Schandau (ots) - Eingesetzte Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel verlegten am 18. August 2025 gegen 23:50 Uhr zum Nationalparkbahnhof Bad Schandau. Hintergrund war eine Beobachtung eines Triebfahrzeugführers, welcher beim Passieren des Bahnhofes beobachtet hat, dass sich eine männliche Person in der abgestellten S-Bahn an den persönlichen Sachen des Reinigungspersonal zu schaffen macht. Bei der ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 08:29

    BPOLI BHL: 16 Haftbefehle vollstreckt

    Berggießhübel (ots) - Am zurückliegenden Wochenende hat die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mit ihren eingesetzten Beamten insgesamt 16 Haftbefehle vollstreckt. Für Personen aus Bulgarien, Rumänien, Serbien und der Türkei war die Reise an den Grenzübergängen Breitenau und Hellendorf vorerst beendet. Nach Zahlung von insgesamt knapp 14.500 Euro konnten 10 Personen ihre Weiterreise antreten. Alle anderen ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 12:37

    BPOLI BHL: Angriff auf Zugbegleiter

    Königstein (ots) - Am 05. August 2025 gegen 9:00 Uhr kam es in der S-Bahn von Pirna nach Bad Schandau zu einer verbalen und anschließenden körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Zugbegleiter und einem männlichen Fahrgast. Grund hierfür war die Fahrkartenkontrolle bei dem Reisenden. Dieser reagierte auf die Kontrolle der Fahrkarte mit Unverständnis und drohte Gewalt an. Aus dieser Situation heraus entwickelte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren