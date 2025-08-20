Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Dreister Diebstahl einer Geldkarte

Bad Schandau (ots)

Eingesetzte Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel verlegten am 18. August 2025 gegen 23:50 Uhr zum Nationalparkbahnhof Bad Schandau. Hintergrund war eine Beobachtung eines Triebfahrzeugführers, welcher beim Passieren des Bahnhofes beobachtet hat, dass sich eine männliche Person in der abgestellten S-Bahn an den persönlichen Sachen des Reinigungspersonal zu schaffen macht. Bei der anschließenden Nachschau stellte der anschließend Geschädigte fest, dass seine Debit-Karte entwendet wurde. Bei Eintreffen der Streifen, stellten die Beamten einen 40- jährigen libyschen Staatsbürger auf dem Bahnsteig fest. Die Personalien Überprüfung ergab einen Fahndungstreffer zur Aufenthaltsermittlung wegen Raub. Bei der Nachschau seiner mitgeführten Sachen, wurde die zuvor entwendete Geldkarte aufgefunden und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Gegen den 40- jährigen Libyer wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eröffnet.

