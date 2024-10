Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht in der Freiburger Straße - Polizei sucht Radfahrer!

Bereits am Donnerstag, 24.10.2024, gegen 17.30 Uhr, soll in der Freiburger Straße ein Radfahrer auf einen Mercedes-Benz, Citan, aufgefahren sein. Der Radfahrer sei von der Straße "Große Gaß" in die Freiburger Straße eingefahren und in das Heck eines an der Einmündung zum Eimeldinger Weg stehenden Mercedes-Benz gefahren. Der Radfahrer stürzte, sei wieder auf sein Fahrrad gestiegen und in Richtung Eimeldinger Weg davongefahren. An dem Mercedes-Benz ging unter anderem die Heckscheibe zu Bruch. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: Zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet, trug zudem eine dunkle Wollmütze. Er war auf einem dunklen Herrenfahrrad unterwegs.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Radfahrer geben können.

