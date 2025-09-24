Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stromkabel abgetrennt und entwendet

Mühlhausen (ots)

In der Herrenstraße durchtrennten in der Zeit von Dienstag 19 Uhr bis Mittwoch 07.30 Uhr ein Stromkabel auf der Länge von etwa 15 Metern. Anschließen bereicherten sie sich in rechtswidriger Absicht an diesem. Das Kabel galt der Stromzuführung zu einer Baustelle. Der Beuteschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0249590

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell