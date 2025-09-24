Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gegenverkehr drängt Fahrschule von der Fahrbahn - auch parkende Autos beschädigt

Nordhausen (ots)

Am Ammerberg begegneten sich am Dienstag gegen 15.25 Uhr zwei Fahrzeuge im Längsverkehr. Der Fahrer eines Audi A5 fuhr hierbei soweit in der Mitte der Fahrbahn, dass eine entgegenkommende Fahrschülerin während der Fahrausbildung ausweichen musste, um einen Frontalunfall zu verhindern. Hierbei stieß das Fahrschulauto gegen drei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, welche teils erheblich beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Personen blieben glücklicherweise unverletzt.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Verursacherfahrzeug im Bereich Sangerhausen ermittelt werden. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet, da sich dieser, entgegen der ihm obliegenden Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls, verbotswidrig von der Unfallstelle entfernte.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0249258

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell