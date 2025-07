POL-MFR: (734) Tödlicher Verkehrsunfall bei Vorra

Weißenburg i.Bay. (ots) - Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt derzeit gegen einen 15-jährigen Jugendlichen, der am Abend des 09.07.2025 (Mittwoch) in Weißenburg versucht haben soll, eine ihm bekannte 16-Jährige zu vergewaltigen. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten eine wichtige Zeugin. Gegen 17:00 Uhr soll es in einer Wohnung in der Weißenburger Innenstadt ...

