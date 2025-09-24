PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Buntmetalldiebe auf Baustelle - Hoher Sachschaden entstanden

Mühlhausen (ots)

Am Reiseninger Berg trieben Unbekannte auf einer Baustelle der Stadtwerke ihr Unwesen. Am Tatort wurden durch die Täter mehrere Meter Kupferkabel entwendet. Der Beuteschaden beträgt nur einen Bruchteil des Sachschadens, welcher mit etwa 2000 Euro beziffert wurde.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0249896

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

