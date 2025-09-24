PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ferienhaus von Dieben heimgesucht - Unbekannte gehen leer aus

Breitenbach (ots)

In der Sackstraße beschädigten derzeit Unbekannte eine Zugangstür zu einem Ferienhaus. Durch das massive einwirken von körperlicher Gewalt gab die Tür nach, sodass die Täter Zutritt zum Gebäudeinneren erlangten. Entwendet wurde jedoch nichts.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/57433 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0250279

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 17:53

    LPI-NDH: Buntmetalldiebe auf Baustelle - Hoher Sachschaden entstanden

    Mühlhausen (ots) - Am Reiseninger Berg trieben Unbekannte auf einer Baustelle der Stadtwerke ihr Unwesen. Am Tatort wurden durch die Täter mehrere Meter Kupferkabel entwendet. Der Beuteschaden beträgt nur einen Bruchteil des Sachschadens, welcher mit etwa 2000 Euro beziffert wurde. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 17:52

    LPI-NDH: Hungrige Einbrecher bestehlen karitative Einrichtung

    Mühlhausen (ots) - Derzeit Unbekannte drangen vermutlich in der zurückliegenden Nacht gewaltsam in den Küchenbereich einer karitativen Einrichtung in der Erfurter Straße ein. Hierzu hebelten sie zunächst eine Tür auf und suchten im Gebäudeinneren nach Wertgegenständen. Neben einem Geldbetrag in zweistelliger Höhe bereicherten sich die Täter an einem Hamburger. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 17:52

    LPI-NDH: Stromkabel abgetrennt und entwendet

    Mühlhausen (ots) - In der Herrenstraße durchtrennten in der Zeit von Dienstag 19 Uhr bis Mittwoch 07.30 Uhr ein Stromkabel auf der Länge von etwa 15 Metern. Anschließen bereicherten sie sich in rechtswidriger Absicht an diesem. Das Kabel galt der Stromzuführung zu einer Baustelle. Der Beuteschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren