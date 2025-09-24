Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ferienhaus von Dieben heimgesucht - Unbekannte gehen leer aus

Breitenbach (ots)

In der Sackstraße beschädigten derzeit Unbekannte eine Zugangstür zu einem Ferienhaus. Durch das massive einwirken von körperlicher Gewalt gab die Tür nach, sodass die Täter Zutritt zum Gebäudeinneren erlangten. Entwendet wurde jedoch nichts.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/57433 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0250279

