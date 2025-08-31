PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsdiebstahl in Schrebergarten

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag (29.08.2025) auf Samstag (30.08.2025), im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 15:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in Ludwigshafen in einen Schrebergarten in der Ganghoferstraße ein und entwendeten dabei Werkzeug im Wert von ca. 150EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Florian Zeitler, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

