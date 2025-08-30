PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 63-Jähriger

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung von 18.08.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6099099

Die am 15.08.2025 als vermisst gemeldete 63-Jährige konnte wohlbehalten Ludwigshafen angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. L. Gudel, Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 30.08.2025 – 10:00

    POL-PPRP: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitagabend (29.08.2025), gegen 22:30 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Ludwigstraße einen 34-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Während ein Urintest positiv auf THC und Kokain reagierte, ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,39 Promille. Der ...

  • 30.08.2025 – 09:53

    POL-PPRP: Trunkenheit im Verkehr

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitagabend (29.08.2025), gegen 20:30 Uhr, stoppte eine Polizeistreife einen Schlangenlinien fahrenden Autofahrer in Ludwigshafen-Rheingönheim. Da der 35-Jährige augenscheinlich alkoholisiert war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,83 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe erfolgte bei der Polizeidienststelle. Der 35-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Rückfragen bitte an: ...

  • 30.08.2025 – 09:46

    POL-PPRP: Renitenter Ladendieb landet im polizeilichen Gewahrsam

    Ludwigshafen (ots) - Ein 34-jähriger Ladendieb befand sich am Freitag (29.08.2025) gegen 13 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Rhein-Galerie und stahl Parfüm im Gesamtwert von über 250 Euro. Als er von einem Mitarbeiter gestellt wurde, verhielt sich der 34-jährige durchweg aggressiv. Auch nach Eintreffen der verständigten Polizei änderte sich das Verhalten des Ladendiebs nicht. Folglich wurde der 34-Jährige in ...

