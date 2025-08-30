POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 63-Jähriger
Ludwigshafen (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung von 18.08.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6099099
Die am 15.08.2025 als vermisst gemeldete 63-Jährige konnte wohlbehalten Ludwigshafen angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
