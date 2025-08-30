POL-PPRP: Trunkenheit im Verkehr
Ludwigshafen (ots)
Am Freitagabend (29.08.2025), gegen 20:30 Uhr, stoppte eine Polizeistreife einen Schlangenlinien fahrenden Autofahrer in Ludwigshafen-Rheingönheim. Da der 35-Jährige augenscheinlich alkoholisiert war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,83 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe erfolgte bei der Polizeidienststelle. Der 35-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.
