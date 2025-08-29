Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberische Erpressung auf Hörakustik-Filiale - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitagmorgen 29.08.2025, gegen 09:15 Uhr, begaben sich drei vermummte Täter in eine zur Tatzeit geöffnete Hörakustik Filiale in der Bismarckstraße in Ludwigshafen. Sie trafen auf die einzige Mitarbeiterin und forderten sie mit den Worten "Safe aufmachen" zur Herausgabe des Tresorinhaltes auf. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Täter konnten von der Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- drei Männer im Alter zwischen 30 - 40 Jahren - dunkel bekleidet mit schwarzen Sturmhauben und Lederhandschuhen - zwischen 1,70 bis 1,85 m groß mit breiten Körperstaturen - deutsch / türkische Sprache

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Ludwigshafen 3, Kommissariat 31, Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell