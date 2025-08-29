POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss unterwegs
Ludwigshafen (ots)
Am Donnerstag (28.08.2025, gegen 23:35 Uhr), kontrollierten Polizeikräfte einen 37-jährigen Autofahrer in der Brunckstraße. Bei der Kontrolle stellten sie Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum fest. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamin. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.
