POL-PPRP: Kupferkabel entwendet - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Zwischen Mittwoch (27.08.2025, gegen 20 Uhr) und Donnerstag (28.08.2025, gegen 7 Uhr), entwendeten Unbekannte Kupferkabel von einer Baustelle im Ziegeleiweg. Der Schaden wird derzeit auf circa 5.000 Euro geschätzt.
Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .
