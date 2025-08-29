Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kupferkabel entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Mittwoch (27.08.2025, gegen 20 Uhr) und Donnerstag (28.08.2025, gegen 7 Uhr), entwendeten Unbekannte Kupferkabel von einer Baustelle im Ziegeleiweg. Der Schaden wird derzeit auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell