Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz - 44-Jähriger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz.

Auf Grund von polizeilichen Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass ein 44-Jähriger illegal mit Drogen handelt. Bei der Durchsuchung der von ihm genutzten Wohnungen am Mittwoch (27.8.2025) stellten die Polizeikräfte ca. 150 g Amphetamin, ca. 10 g Kokain und knapp 50 g Marihuana sowie einen Schießkugelschreiber, mehrere Messer und 3.800 Euro Bargeld sicher.

Der 44-Jährige wurde vorläufig festgenommen und heute (28.08.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen, Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz und das Waffengesetz. Als Haftgrund wurde Fluchtgefahr angenommen. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

