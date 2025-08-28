PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz - 44-Jähriger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz.

Auf Grund von polizeilichen Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass ein 44-Jähriger illegal mit Drogen handelt. Bei der Durchsuchung der von ihm genutzten Wohnungen am Mittwoch (27.8.2025) stellten die Polizeikräfte ca. 150 g Amphetamin, ca. 10 g Kokain und knapp 50 g Marihuana sowie einen Schießkugelschreiber, mehrere Messer und 3.800 Euro Bargeld sicher.

Der 44-Jährige wurde vorläufig festgenommen und heute (28.08.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen, Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz und das Waffengesetz. Als Haftgrund wurde Fluchtgefahr angenommen. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 14:14

    POL-PPRP: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (27.08.2025, gegen 6:40 Uhr), brach ein Feuer im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses am Erfurter Ring aus. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Darija Jung Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 14:13

    POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Auto

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (27.08.2025, gegen 9:40 Uhr), befuhr ein 41-jähriger Autofahrer den Lagerplatzweg, als er mit zwei 14-jährigen E-Scooterfahrern kollidierte. Der 41-Jährige fuhr in Richtung Rohrlachstraße, parallel befuhren die 14-Jährigen auf einem E-Scooter den Radweg nicht zulässig in Fahrtrichtung links. Als diese den Lagerplatzweg überquerten, bemerkte dies der 41-Jährige zu spät und sie ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 14:12

    POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Bruchwiesenstraße - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (27.08.2025, gegen 15:15 Uhr), befuhr ein Linienbus die Bruchwiesenstraße in Richtung der Maudacher Straße auf dem rechten Fahrstreifen, als ein bislang unbekannter Autofahrer von dem linken Fahrstreifen nach rechts in die Nibelungenallee abbog. Der Linienbus führte eine Notbremsung durch, dabei verletzte sich ein 32-jähriger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren