POL-FR: Lottstetten: Quad- Fahrer verunfall und verletzt sich schwer

Freiburg (ots) - Am Montag, 28.07.2025, gegen 17:00 Uhr befuhren ein kleiner Lastwagen und ein Lieferwagen den Günnenbacher Weg in Wehr in entgegengesetzte Richtung. In einer Kurve kollidierten beide Fahrzeuge frontal miteinander. Die drei Insassen des LKWs wurden dabei leicht verletzt. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von ungefähr 14.000 Euro entstanden sein. Die ...

