POL-FR: Bad Säckingen: Nächtlicher Spaziergang führte zu Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 27.07.2025 bis Montag, 28.07.2025, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein E-Mountainbike der Marke Haibike aus einem Kellerabteil. Die unbekannte Täterschaft begab sich in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Weiheracker und brach wohl gezielt ein Kellerabteil auf, um ein E-Mountainbike der Marke Haibike zu entwenden. Der Neupreis des E-Mountainbike ...

mehr