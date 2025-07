Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht in der Zollstraße - Polizei sucht Zeugen

Am Montag, 28.07.2025, in dem Zeitraum zwischen 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr, touchierte ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren einen geparkten Mercedes-Benz. Die komplette Fahrerseite des Mercedes wurde beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Mercedes-Benz stand in der Zollstraße in Höhe der Hausnummer 14. Das unbekannte Fahrzeug soll die Zollstraße vom Grenzübergang kommend in Richtung Hauptstraße befahren haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrer oder zum Unfallhergang geben können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07621 97970 erreichbar.

