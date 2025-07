Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Falschparker ohne Führerschein unterwegs

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.07.2025, gegen 17:15 Uhr konnte in der Lohgerbe in Bad Säckingen ein VW ordnungswidrig auf den Taxiparkplätzen festgestellt werden. Im Rahmen der Datenerhebung zur Ordnungswidrigkeit wurde festgestellt, dass der 25-jährige Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Des Weiteren ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogenbeeinflussung stehen könnte, was durch einen Test vor Ort bestätigt wurde. Er musste zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

