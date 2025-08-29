Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen LKW und Auto

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (28.08.2025, gegen 12:45 Uhr), hatte ein 48-jähriger LKW-Fahrer einen 21-jährigen Autofahrer im toten Winkel beim Fahrstreifenwechsel auf der Rheinuferstraße übersehen, wodurch der 21-Jährige mit seinem Auto gegen den Bordstein stieß. Er wurde leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 8.500 Euro.

Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen durch den "toten Winkel". Die Polizei rät Lkw-Fahrenden zu besonderer Umsicht beim Abbiegen und erinnert Radfahrende sowie Fußgänger daran, Abstand zu halten und nicht im toten Winkel stehenzubleiben. Gegenseitige Rücksichtnahme kann Leben retten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell