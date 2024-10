POL-PPTR: Fahndung erledigt! Nach Öffentlichkeitsfahndung meldet sich Tatverdächtiger bei der Polizei

Spangdahlem (ots) - Die für den heutigen Freitagabend, ab 18 Uhr, angemeldete Demonstration im Bereich der US-Airbase Spangdahlen unter dem Titel "Justice for Micha" verlief aus polizeilicher Sicht friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Die Versammlungsteilnehmer hielten sich überwiegend an den in den intensiven Kooperationsgesprächen vereinbarten Ablauf. ...

mehr