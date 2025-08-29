Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 32-Jährigen

Speyer (ots)

Seit Montag, 25.08.2025, wird ein in Speyer wohnender 32-Jähriger vermisst. Er wurde zuletzt am Montag gegen 09:00 Uhr an dessen Wohnanschrift in Speyer gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Der 32-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 32-Jährigen:

- ca. 1,70m groß - schlanke Statur - schulterlange zurückgelegte Haare - Vollbart - Kleidung: o schwarze Jogginghose o blau-weiße Kangaroo Schuhe o schwarze Basecap o rote Adidas Sportjacke mit drei weißen Streifen auf den Ärmeln.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

