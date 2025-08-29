Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Bereits am Freitag (22.08.2025, gegen 9 Uhr), wurde eine 58-Jährige von einem unbekannten Mann in der Ludwigstraße (nähe Bahnhofsstraße) die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen, nachdem dieser sie anrempelte.

Der Unbekannte wird als 1,7 Meter groß beschrieben.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell