BPOLI DD: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Coswig

Dresden (ots) - Dresden, 17. Juli 2025 - Die Bundespolizeiinspektion Dresden hat in den letzten Tagen bei Kontrollen im Bereich des Dresdner Hauptbahnhofs und in einem internationalen Reisezug mehrere Personen festgenommen, die mit Haftbefehlen gesucht wurden. Am Dienstagmorgen, den 15. Juli 2025, wurde im Dresdner Hauptbahnhof eine Person einer Kontrolle unterzogen. ...

mehr