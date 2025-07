BPOLI DD: Bundespolizei nimmt aggressiven Mann am Dresdner Flughafen fest

Dresden (ots) - In der Nacht zum Freitag, den 11. Juli 2025, kam es am Dresdner Hauptbahnhof zu zwei polizeilichen Einsätzen der Bundespolizeiinspektion Dresden. Körperverletzung am Hauptbahnhof Dresden: Gegen Mitternacht Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei vor dem Hauptbahnhof Dresden Zeuge einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 24-jähriger serbischer ...

