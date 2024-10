Polizei Dortmund

POL-DO: Funkeln im Dunkeln: Auch die Polizei lädt Eltern und Kinder zum Familiensonntag ins Dortmunder U ein

Das Team der Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Dortmund gibt Eltern und Kindern an zwei Terminen wichtige Tipps für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Ob zu Fuß, auf dem Rad oder mit dem Roller: Es geht um das Sehen und Gesehen werden auf Straßen, Rad- und Gehwegen.

Beim Familiensonntag am Dortmunder U am Sonntag (3.11.2024) und am 37. Verkehrserziehungstag am Montag (4.11.2024) im Heinz-Hilpert-Theater in Lünen bringen die Polizei und ihre Kooperationspartner viel Licht ins Dunkle.

Fast 940 Kinder aus 14 Grundschulen und 135 Begleiterinnen und Begleiter besuchen um 10 und 15 Uhr das Heinz-Hilpert-Theater in Lünen. Das Kulturbüro der Stadt Lünen, die Verkehrswacht Lünen, die Sparkasse an der Lippe, der Omnibusbetrieb Rott, das Schulamt des Kreises Unna, der Kinderchor der Gottfriedschule in Lünen und die Polizei beleuchten gemeinsam an diesem Tag die Sichtbarkeit im Straßenverkehr aus vielen Perspektiven. Der Besuch im Theater ist am Montag auch für die Verkehrspuppenbühne der Polizei wieder ein besonderer Einsatz. Denn es gilt, Kinder für die Sicherheit im Straßenverkehr zu begeistern.

Grundschulkinder lernen noch, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Sie müssen zwischen den vielen Eindrücken und Ablenkungen im Straßenverkehr für andere Verkehrsteilnehmer stets gut erkennbar sein. Das gilt vor allem jetzt, in der dunklen Jahreszeit. Reflektoren an Bekleidung und Rucksäcken oder Taschen und Licht an Fahrrädern und Rollern sind für Kinder wichtig, um im hektischen Straßenverkehr besser wahrgenommen zu werden. Der jährlich stattfindende Verkehrserziehungstag in Lünen macht dieses wichtige Thema altersgerecht sichtbar.

"Funkeln im Dunkeln" - so lädt die Polizei an diesem Sonntag von 12 bis 17 Uhr zum Familientag in das Dortmunder U ein. Unter den Rolltreppen können Eltern und Kinder mit Licht experimentieren und erkennen, dass Licht nicht nur die Sicht verbessert, sondern auch Spaß machen kann.

Mehr zum Familiensonntag im U gibt's auf der Internetseite der Stadt Dortmund: https://dortmunder-u.de/event/familiensonntag-november-2024/ Hinweis für Medien: Wir laden Sie am Sonntag zum Stand der Polizei im Dortmunder U und zum Verkehrserziehungstag am Montag in Lünen zur Berichterstattung ein, damit auch andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer erfahren, dass Licht #LEBEN schützt. Bei Interesse von Medien bitten wir um Anmeldung per E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de

