BPOLI DD: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle in Dresden

Dresden (ots)

Dresden, 17. Juli 2025 - Die Bundespolizeiinspektion Dresden hat in den letzten Tagen bei Kontrollen im Bereich des Dresdner Hauptbahnhofs und in einem internationalen Reisezug mehrere Personen festgenommen, die mit Haftbefehlen gesucht wurden.

Am Dienstagmorgen, den 15. Juli 2025, wurde im Dresdner Hauptbahnhof eine Person einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 38-jährigen Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Diebstahls vorlag. Die zu zahlende Geldstrafe beläuft sich auf 1.500 Euro, alternativ sind 75 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Zudem wurde eine Cliptüte mit einer kristallinen Substanz aufgefunden. Der Deutsche wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

Ebenfalls am 15. Juli 2025, gegen 22:34 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten im internationalen Einreisezug (Prag-Dresden) eine männliche Person. Die Überprüfung der Personalien im polizeilichen Auskunftssystem ergab einen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der 37-jährige serbische Staatsangehörige wurde am Folgetag nach Berlin überstellt und der Justiz am Amtsgericht Tiergarten übergeben.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, den 16. Juli 2025, um 03:15 Uhr, kontrollierten Beamte im Dresdner Hauptbahnhof auf einen 24-jährigen türkischen Staatsangehörigen mit gültiger Duldung. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz aufgrund einer Geldstrafe in Höhe von 381 Euro inklusive Verfahrenskosten, ersatzweise 15 Tage Haft. Da die Person nicht zahlungsfähig war, erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Dresden.

