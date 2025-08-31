PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 24.08.2025, zwischen 19:20 Uhr und 19:30 Uhr, kam es in Ludwigshafen an der Kreuzung Lagerhausstraße/An der Kammerschleuse/Böcklinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Der 21-jährige PKW-Fahrer wollte nach links in die Lagerhausstraße abbiegen. Die 60-jährige Fahrradfahrerin nutzte zum Rechtsabbiegen die eingerichtete Fußgängerfurt auf der Lagerhausstraße. Da der PKW-Fahrer die Fahrradfahrerin übersah, kam es zur Kollision. Hierbei stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich leicht an der rechten Körperseite. Der Verkehrsunfallverursacher verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallörtlichkeit, bevor die Polizei eintraf, konnte aber im Nachgang ermittelt werden.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es bei diesem Verkehrsunfall Ersthelfer gab. Dabei soll es sich um einen anderen Fahrradfahrer und die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes handeln. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Florian Zeitler, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

