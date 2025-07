Polizei Düsseldorf

POL-D: Heerdt - Halskettenraub - Unbekannte attackieren Seniorin - Polizei fahndet nach Tätern und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Freitag, 04. Juli 2025, 11:30 Uhr

Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Personen, die unter dem Verdacht stehen, am Freitagvormittag in Heerdt einer Seniorin Ketten vom Hals gerissen zu haben. Sie flüchteten mit ihrer Tatbeute. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 87-jährige Frau zu Fuß auf der Heerdter Landstraße unterwegs. Plötzlich wurde sie von einem Unbekannten von hinten gepackt, der ihr die Hand vor den Mund hielt, so dass sie keine Hilfe rufen konnte. In dem Moment trat eine Komplizin an sie heran und riss ihr ihre Halsketten vom Hals. Das Räuberduo stieg dann in einen grauen Pkw und flüchtete in Richtung Nikolaus-Knopp-Platz. Eine eingeleitete Fahndung im Bereich des Tatorts führte nicht zum Erfolg.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, ist 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat braune Haare und keinen Bart. Die Frau ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß und hat braune, lockige, schulterlange Haare.

Die Ermittler des Raubkommissariats fragen: Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges gesehen? Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Hinweise nehmen die Ermittler des KK 13 unter 0211-870-0 entgegen.

