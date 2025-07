Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Friedrichstadt - Fußgänger von Pkw erfasst - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 05. Juli 2025, 20:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern am Abend in Friedrichstadt wurde ein Mann von einem Pkw erfasst und so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Eine 37-jährige Frau aus Kempen fuhr mit ihrem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen der Mintropstraße in Richtung Ellerstraße. Auf Höhe der Hausnummer 21 stieß sie mit einem 39-Jährigen Düsseldorfer zusammen, der zwischen den parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn trat. Der Fußgänger erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.

