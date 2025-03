Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen in Linz und Erpel

Linz am Rhein (ots)

Am 14.03.25 führten Beamte der PI Linz am Rhein auf der B42 in Erpel sowie auf der Asbacher Straße in Linz stationäre Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt der Kontrollaktion lag auf der Kontrolle der Anschnallpflicht der Fahrzeuginsassen. In Linz konnten 5 Verstöße festgestellt werden, darunter auch ein Fahrzeug, welches nur noch eine Profiltiefe an beiden Reifen von 1mm aufwies. In Erpel erfolgten zusätzlich zu den Kontrollmaßnahmen noch Geschwindigkeitsmessungen. Es wurden dort insgesamt 7 Verstöße festgestellt. Der schnellste Fahrzeugführer fuhr mit 71km/h bei erlaubten 50km/h.

