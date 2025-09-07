PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zwei Tote nach Verkehrsunfall im Feldberggebiet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

-

1. Zwei Tote nach Verkehrsunfall im Feldberggebiet,

61389 Schmitten im Taunus, Oberreifenberg, L 3276 Samstag, 07.09.2025, 19:54 Uhr

Am Samstagabend kamen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 3276 im Feldberggebiet zwischen dem Ortsteil Schmitten-Oberreifenberg und dem Sandplacken zwei junge Männer ums Leben.

Um 19:54 Uhr waren ein 29-Jähriger aus Frankfurt am Main und sein 30-jähriger Beifahrer mit einem weißen Porsche im Bereich des Feldberges unterwegs. Kurz nach der Ortsausfahrt Schmitten-Oberreifenberg geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache und mit hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Bei dem Aufprall wurde das Fahrzeug in zwei Teile gerissen. Beide Insassen wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Der Beifahrer konnte nur noch tot geborgen werden. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wurde das Fahrzeug beschlagnahmt und ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die L 3276 war während der Unfallaufnahme über mehrere Stunden voll gesperrt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich um einen Alleinunfall.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizeistation in Usingen unter der 06081/9208-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell