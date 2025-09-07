PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zwei Tote nach Verkehrsunfall im Feldberggebiet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

   -

1. Zwei Tote nach Verkehrsunfall im Feldberggebiet,

61389 Schmitten im Taunus, Oberreifenberg, L 3276 Samstag, 07.09.2025, 19:54 Uhr

Am Samstagabend kamen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 3276 im Feldberggebiet zwischen dem Ortsteil Schmitten-Oberreifenberg und dem Sandplacken zwei junge Männer ums Leben.

Um 19:54 Uhr waren ein 29-Jähriger aus Frankfurt am Main und sein 30-jähriger Beifahrer mit einem weißen Porsche im Bereich des Feldberges unterwegs. Kurz nach der Ortsausfahrt Schmitten-Oberreifenberg geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache und mit hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Bei dem Aufprall wurde das Fahrzeug in zwei Teile gerissen. Beide Insassen wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Der Beifahrer konnte nur noch tot geborgen werden. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wurde das Fahrzeug beschlagnahmt und ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die L 3276 war während der Unfallaufnahme über mehrere Stunden voll gesperrt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich um einen Alleinunfall.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizeistation in Usingen unter der 06081/9208-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
i. A. Czerny, POK
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 12:51

    POL-HG: Einbruch in Wohnhaus +++ Am Telefon Bankdaten herausgegeben

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Einbruch in Wohnhaus, Oberursel, An der Heide, Donnerstag, 28.08.2025 bis Mittwoch, 03.09.2025 (da)In den vergangenen Tagen nutzten Einbrecher die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner, um in ein Wohnhaus in Oberursel einzusteigen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten sie über das Dach in das Haus in der Straße "An der Heide". Durch das rabiate Vorgehen entstand ein Schaden im ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 14:46

    POL-HG: Krone wieder aufgefunden

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Krone wieder aufgefunden, Bad Homburg, Mittwoch, 03.09.2025 (da)Die heute Mittag als vermisst gemeldete Krone wurde wieder aufgefunden. Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs kontaktierten gegen 13.30 Uhr die Polizeistation Bad Homburg und teilten mit, dass sie die Krone im Rahmen ihrer Kehrtätigkeit gefunden und zunächst sicher verwahrt hätten. Sie kann nun zeitnah an die rechtmäßige Königin ausgehändigt werden. Bei der Übergabe und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren