PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Vandalismus an sieben Autos +++ Graffiti vor Schule +++ Beifahrer verhindert Suff-Unfall +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Vandalismus an sieben Autos,

Kronberg, Le-Lavandou-Straße,

Donnerstag, 04.09.2025, 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(am) Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag mehrere Autos in der Le-Lavandou-Straße in Kronberg beschädigt. Zwischen 15:00 und 18:00 Uhr zerkratzten die Täter insgesamt sieben geparkte Pkw mit einem spitzen Gegenstand und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Hinweise zu den Tätern oder der Tat nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Graffiti vor Schule,

Kronberg, Le-Lavandou-Straße,

Montag, 01.09.2025

(am) Im Laufe des Wochenendes wurde ein Gehweg hinter einer Schule in Kronberg mit Farbe beschmiert. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen sprühten Unbekannte blaue Farbe auf den Weg, der hinter der Schule in der Le-Lavandou-Straße entlangführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, sich bei der Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

3. Beifahrer verhindert Suff-Unfall,

Friedrichsdorf-Köppern, Bachstraße,

Donnerstag, 04.09.2025, 17:55 Uhr

(am) Am frühen Donnerstagabend hat ein Beifahrer einen Unfall in Friedrichsdorf-Köppern verhindert, den sein betrunkener Fahrer fast verursacht hätte. Gegen 17:55 Uhr fuhr der 43-jährige Fahrer mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bachstraße auf einen 40-jährigen Mann zu. Der Beifahrer griff in das Lenkrad und konnte so eine Kollision verhindern. Als die Polizei kam, stellte sie nicht nur fest, dass der Fahrer über drei Promille intus hatte, zusätzlich war die Versicherung des Autos abgelaufen. Der Führerschein des 43-Jährigen wurde sichergestellt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell