PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Krone wieder aufgefunden

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Bad Homburg, Mittwoch, 03.09.2025

(da)Die heute Mittag als vermisst gemeldete Krone wurde wieder aufgefunden. Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs kontaktierten gegen 13.30 Uhr die Polizeistation Bad Homburg und teilten mit, dass sie die Krone im Rahmen ihrer Kehrtätigkeit gefunden und zunächst sicher verwahrt hätten. Sie kann nun zeitnah an die rechtmäßige Königin ausgehändigt werden. Bei der Übergabe und Rekonstruktion der Auffindesituation ergaben sich keine Hinweise auf strafrechtlich relevante Handlungen der Mitarbeiter oder sonstiger Personen.

Bezugnahme: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/6110103

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell