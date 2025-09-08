Polizeipräsidium Ravensburg

Leibertingen

Jugendliche nach Unfall mit E-Scooter verletzt - Fahrerin alkoholisiert

Leichte Verletzungen hat eine 17-Jährige am Sonntagabend beim Sturz mit einem E-Scooter erlitten. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Jugendliche gegen 22.15 Uhr als Mitfahrerin mit einer Gleichaltrigen auf einem E-Scooter auf dem Radweg entlang der K 8217 bei Langenhart unterwegs, als das Duo alleinbeteiligt stürzte. Während die 17-jährige Lenkerin des E-Scooters unverletzt blieb, brachte eine Rettungswagenbesatzung die Mitfahrerin in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife bei beiden Jugendlichen Alkoholgeruch fest. Da die Fahrerin bei einem Vortest knapp zwei Promille pustete, musste sie im Anschluss in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. Die Jugendliche wird zudem angezeigt, weil sie verbotenerweise eine Person auf dem E-Scooter beförderte.

