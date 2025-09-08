PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Leibertingen

Jugendliche nach Unfall mit E-Scooter verletzt - Fahrerin alkoholisiert

Leichte Verletzungen hat eine 17-Jährige am Sonntagabend beim Sturz mit einem E-Scooter erlitten. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Jugendliche gegen 22.15 Uhr als Mitfahrerin mit einer Gleichaltrigen auf einem E-Scooter auf dem Radweg entlang der K 8217 bei Langenhart unterwegs, als das Duo alleinbeteiligt stürzte. Während die 17-jährige Lenkerin des E-Scooters unverletzt blieb, brachte eine Rettungswagenbesatzung die Mitfahrerin in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife bei beiden Jugendlichen Alkoholgeruch fest. Da die Fahrerin bei einem Vortest knapp zwei Promille pustete, musste sie im Anschluss in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. Die Jugendliche wird zudem angezeigt, weil sie verbotenerweise eine Person auf dem E-Scooter beförderte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Polizei nimmt renitenten Ladendieb fest Strafrechtlich verantworten muss sich ein 18-Jähriger, nachdem er am Samstagnachmittag in einem Geschäft am Bahnhofsplatz gestohlen und einen Zeugen attackiert hat. Der Mann wurde vom Sicherheitsdienst am Ausgang kontrolliert, wobei zwei gestohlene Dosen Alkoholika in seiner Tasche zum Vorschein kamen. Als er den Sicherheitsdienst ins Büro ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 15:13

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Wangen im Allgäu Motorradfahrer erliegt nach Kollision mit landwirtschaftlichem Gespann seinen Verletzungen Am Sonntagvormittag, gegen 10:40 Uhr kam es auf der K8007 zwischen Praßberg und Beutelsau zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades und eines landwirtschaftlichen Gespanns. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der von Allewinden kommend und in Richtung Wangen fahrende ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 11:28

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Sigmaringen E-Bike-Fahrer kollidieren Am Samstagnachmittag kam es auf einem parallel zur B463 verlaufenden Radweg zwischen Oberschmeien und Sigmaringen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Insgesamt fünf Männer befuhren mit ihren E-Bikes gemeinsam den Radweg in Richtung Sigmaringen, als ein 33-Jähriger aus der Gruppe beim Überholen mutmaßlich einen 34-Jährigen Mitfahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren