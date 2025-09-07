Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Motorradfahrer erliegt nach Kollision mit landwirtschaftlichem Gespann seinen Verletzungen

Am Sonntagvormittag, gegen 10:40 Uhr kam es auf der K8007 zwischen Praßberg und Beutelsau zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades und eines landwirtschaftlichen Gespanns. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der von Allewinden kommend und in Richtung Wangen fahrende 39-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Ravensburg ein vor ihm befindliches landwirtschaftliches Gespann überholen. Im Überholvorgang geriet seine Yamaha aus bislang ungeklärter Ursache links aufs Bankett und folgend ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision mit dem Traktor-Anhänger, einem Heuwagen. Der Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen, welchen er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahme an der Unfallstelle erlag. Der Traktorfahrer blieb äußerlich unverletzt. An der Yamaha entstand Sachschaden von geschätzten 2 000 Euro. Am Gespann dürfte kein Schaden entstanden sein. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragte die Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Gutachter, welcher sich zusammen mit der Polizei vor Ort ein erstes Bild der Unfallstelle verschaffte. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an. Zur Unfallaufnahme, Bergung des Motorrades und Reinigung der Fahrbahn blieb die Kreisstraße im betreffenden Bereich bis ca. 15:10 Uhr gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete bis zur Freigabe des Streckenabschnitts eine Sperrung und örtliche Umleitung ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell