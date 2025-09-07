PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Motorradfahrer erliegt nach Kollision mit landwirtschaftlichem Gespann seinen Verletzungen

Am Sonntagvormittag, gegen 10:40 Uhr kam es auf der K8007 zwischen Praßberg und Beutelsau zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades und eines landwirtschaftlichen Gespanns. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der von Allewinden kommend und in Richtung Wangen fahrende 39-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Ravensburg ein vor ihm befindliches landwirtschaftliches Gespann überholen. Im Überholvorgang geriet seine Yamaha aus bislang ungeklärter Ursache links aufs Bankett und folgend ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision mit dem Traktor-Anhänger, einem Heuwagen. Der Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen, welchen er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahme an der Unfallstelle erlag. Der Traktorfahrer blieb äußerlich unverletzt. An der Yamaha entstand Sachschaden von geschätzten 2 000 Euro. Am Gespann dürfte kein Schaden entstanden sein. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragte die Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Gutachter, welcher sich zusammen mit der Polizei vor Ort ein erstes Bild der Unfallstelle verschaffte. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an. Zur Unfallaufnahme, Bergung des Motorrades und Reinigung der Fahrbahn blieb die Kreisstraße im betreffenden Bereich bis ca. 15:10 Uhr gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete bis zur Freigabe des Streckenabschnitts eine Sperrung und örtliche Umleitung ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 11:28

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Sigmaringen E-Bike-Fahrer kollidieren Am Samstagnachmittag kam es auf einem parallel zur B463 verlaufenden Radweg zwischen Oberschmeien und Sigmaringen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Insgesamt fünf Männer befuhren mit ihren E-Bikes gemeinsam den Radweg in Richtung Sigmaringen, als ein 33-Jähriger aus der Gruppe beim Überholen mutmaßlich einen 34-Jährigen Mitfahrer ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 11:28

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Ravensburg (ots) - Kressbronn Zwei Leichtverletzte aufgrund Unfall Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor am Samstagabend ein 20-jähriger Fahrer eines Ford die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er bei Kressbronn auf die Bundesstraße B31 in Richtung Friedrichshafen auffahren wollte. In der Folge stieß er zunächst mit dem Pkw einer 65-jährigen, welche ebenfalls in Fahrtrichtung Friedrichshafen ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 11:27

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Bad Wurzach Unbekannte besprühen Kirche Bislang unbekannte Täterschaft verunstalteten in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Kirche in Arnach bei Bad Wurzach. Nahezu komplett rings herum musste ein Verantwortlicher am Samstagmorgen Farbe auf den Außenwänden der Kirche feststellen. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest, dürfte sich vermutlich aber im vierstelligen Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren