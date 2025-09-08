Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei nimmt renitenten Ladendieb fest

Strafrechtlich verantworten muss sich ein 18-Jähriger, nachdem er am Samstagnachmittag in einem Geschäft am Bahnhofsplatz gestohlen und einen Zeugen attackiert hat. Der Mann wurde vom Sicherheitsdienst am Ausgang kontrolliert, wobei zwei gestohlene Dosen Alkoholika in seiner Tasche zum Vorschein kamen. Als er den Sicherheitsdienst ins Büro begleiten sollte, versuchte er zu flüchten. Als der 18-Jährige vom Zeugen festgehalten wurde, soll er um sich geschlagen und sich losgerissen haben. Verfolgt von seinem Gegenüber, verlor er eine weitere Flasche Alkohol und konnte wenig später von der verständigten Polizei in einem Gebüsch im Bereich der Uferanlage angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Weil er bei der Tat auch ein verbotenes Messer griffbereit bei sich hatte, wird er nun wegen schweren räuberischen Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Friedrichshafen

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Mehrere Anzeigen kommen auf einen 27-Jährigen zu, nachdem er am Sonntagmorgen in Ailingen auf frischer Tat ertappt wurde. Eine Anruferin wählte gegen 8 Uhr den Notruf und teilte mit, dass der Mann versuche, auf einem Grundstück in der Tobelstraße eine Tür aufzubrechen. Die Beamten umstellten das Gelände und nahmen den Mann in einer unverschlossenen Scheune vorläufig fest. Bei der näheren Kontrolle fanden die Polizisten illegale Betäubungsmittel bei ihm auf und stellten auch eine aktuelle Drogenbeeinflussung bei ihm fest. Weil er angab, dass er seinen E-Scooter in der Scheune laden wollte, kommen zudem Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und versuchter Entziehung elektrischer Energie auf ihn zu. Darüber hinaus musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben, weil er im Verdacht steht, berauscht mit seinem Scooter gefahren zu sein. Weiter kommt eine Strafanzeige auf ihn zu, weil sein Elektroroller nicht versichert war. Aufgrund eines aus einem anderen Verfahren bestehenden Haftbefehls musste der 27-Jährige die Beamten zur Dienststelle begleiten und soll am heutigen Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Friedrichshafen

Auto gestreift und davongefahren - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in der Stettiner Straße ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Ein Unbekannter streifte einen am Straßenrand abgestellten Opel Insignia offenbar beim Vorbeifahren und fuhr danach einfach davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Personen, die zwischen 22 Uhr und 11.30 Uhr Zeugen des Unfalls wurden oder sonstige Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Unbekannte brechen in Goldankauf-Geschäft ein

Einbrecher haben sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft für Schmuck- und Goldankauf in der Tettnanger Straße in Walchesreute verschafft. Sie schlugen ein Fenster mutmaßlich mit einem Stein ein und gelangten so in die Büroräumlichkeiten. Was die Täter entwendet haben, ist aktuell noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die insbesondere zwischen 17.30 Uhr und 9.45 Uhr auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Friedrichshafen

E-Scooter-Fahrer prallen in Auto

In eine Klinik gebracht werden mussten zwei Jugendliche, nachdem sie am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt wurden. Das Duo fuhr verbotenerweise gemeinsam auf einem E-Scooter auf einem Radweg und von dort offenbar unachtsam auf die Ailinger Straße. In der Folge stießen sie ungebremst frontal in die Beifahrerseite eines dort fahrenden Audi. Die Jugendlichen zogen sich diverse Schürfwunden zu. Am Scooter wird der Sachschaden auf mehrere hundert Euro, am Audi auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der 32 Jahre alte Autofahrer kam mit dem Schrecken davon.

Deggenhausertal

Auto mutwillig beschädigt - unliebsamer Partygast im Verdacht

Nachdem in der Nacht auf Sonntag in Harresheim ein Pkw rundherum beschädigt worden ist, geht die Polizei einem ersten Verdacht nach. Ein stark alkoholisierter 43-Jähriger war bereits auf einer dortigen Party negativ in Erscheinung getreten und nach einem Streit von dannen gezogen. Offenbar war er später an die Örtlichkeit zurückgekehrt. Er soll seinem Unmut freien Lauf gelassen und einen dort abgestellten Wagen zerkratzt und auf diesen eingetreten und eingeschlagen haben. Bei der mutwilligen Tat entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zum Vandalismus und zu möglichen weiteren Straftaten in diesem Zusammenhang führt das Polizeirevier Überlingen.

Uhldingen-Mühlhofen

Brand eines Strohballens - Polizei sucht Zeugen

Ein brennender Strohballen auf einem Feld im Bereich des Riedwegs zwischen Oberuhldingen und Mühlhofen war am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr die Ursache für einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Ermittler des Polizeipostens Meersburg schließen eine Brandstiftung aktuell nicht aus und nehmen Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07532/4344-3 entgegen.

