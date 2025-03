BPOLI-WEIL: Nachtrag: Bild zu Pressemitteilung: Einfuhr von verbotenen Böllern

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Einsatzkräfte der Bundespolizei entdeckten bei einem 23-Jährigen insgesamt elf verbotene pyrotechnische Gegenstände. Sicherheitshalber wurden die Böller durch den Entschärfungsdienst der Bundespolizei vor Ort entschärft.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den deutschen Staatsangehörigen am Dienstagabend (04.03.25) als Fahrzeugführer bei der Einreise aus Frankreich am Grenzübergang Hartheim. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Einsatzkräfte im Kofferraum neun sogenannte Selbstlaborate sowie zwei Böller, die nach Deutschland nur mit Genehmigung eingeführt werden dürfen. Gegen den 23-Jährigen wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Nach Prüfung der Böller durch den Entschärfungsdienst der Bundespolizei wurde entschieden, diese sicherheitshalber in einem abgesperrten Waldstück im Bereich des Grenzübergangs zu entschärfen.

