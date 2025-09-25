Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfolgungsfahrt mit gestohlenem SUV beendet

Gotha, Mühlberg (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend gegen 22.30 Uhr wollte die Polizei einen SUV in Gotha in der Uelleber Straße einer Kontrolle unterziehen, da das Kennzeichen als gestohlen gemeldet war. Der Fahrer kam den Anhaltesignalen allerdings nicht nach und flüchtete. Er befuhr folgend die BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden und verließ diese an der Anschlussstelle Mühlberg. Bei der Flucht missachtete er rote Ampeln und überholte mehrfach trotz Gegenverkehr. Dabei wurden, ersten Erkenntnissen nach, auch zwei andere Pkw gefährdet. Zu einem Verkehrsunfall kam es jedoch nicht. Das Fahrzeug wurde schließlich im Bereich Mühlberg festgestellt. Der Fahrer war allerdings weiter fußläufig flüchtig. Trotz umfangreicher, sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht mehr angetroffen werden. Der SUV der Marke Jeep im Wert von rund 15.000 Euro wurde beschlagnahmt und anschließend abgeschleppt. Personen, die Angaben zum Fahrer machen können oder ebenfalls durch die Fahrmanöver gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gotha (03621-781124) unter Angabe der Bezugsnummer 0250587/2025 zu melden. (mla)

