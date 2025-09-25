PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfolgungsfahrt mit gestohlenem SUV beendet

Gotha, Mühlberg (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend gegen 22.30 Uhr wollte die Polizei einen SUV in Gotha in der Uelleber Straße einer Kontrolle unterziehen, da das Kennzeichen als gestohlen gemeldet war. Der Fahrer kam den Anhaltesignalen allerdings nicht nach und flüchtete. Er befuhr folgend die BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden und verließ diese an der Anschlussstelle Mühlberg. Bei der Flucht missachtete er rote Ampeln und überholte mehrfach trotz Gegenverkehr. Dabei wurden, ersten Erkenntnissen nach, auch zwei andere Pkw gefährdet. Zu einem Verkehrsunfall kam es jedoch nicht. Das Fahrzeug wurde schließlich im Bereich Mühlberg festgestellt. Der Fahrer war allerdings weiter fußläufig flüchtig. Trotz umfangreicher, sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht mehr angetroffen werden. Der SUV der Marke Jeep im Wert von rund 15.000 Euro wurde beschlagnahmt und anschließend abgeschleppt. Personen, die Angaben zum Fahrer machen können oder ebenfalls durch die Fahrmanöver gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gotha (03621-781124) unter Angabe der Bezugsnummer 0250587/2025 zu melden. (mla)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
  • 25.09.2025 – 08:40

    LPI-GTH: Zwei hochwertige Pedelecs entwendet

    Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots) - In der Nacht vom 23.09.2025 auf den 24.09.2025 drangen bislang unbekannte Täter in zwei Keller in der Rosa-Luxemburg-Straße ein. Dabei beschädigten sie eine Kellertür und verursachten Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Aus den Kellern entwendeten sie jeweils ein Pedelec der Marke "Spezialized" (sandfarben und grau) mit Akku und Ladegerät im Gesamtwert von circa 12.000 Euro. ...

  • 24.09.2025 – 11:55

    LPI-GTH: Reifen zerstochen

    Sättelstädt (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Abend im Zeitraum von circa 21.00 Uhr bis 23.30 Uhr beschädigten unbekannte Täter im Bereich der Saugasse insgesamt vier Pkw. Dabei zerstachen sie offenbar insgesamt acht Autoreifen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zudem wurde im Nahbereich ein Graffiti an einem Hoftor angebracht. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen. Die PI Eisenach ...

  • 24.09.2025 – 11:55

    LPI-GTH: Fassade durch Verkehrsunfall beschädigt

    Eisenach (ots) - Heute Morgen wurde festgestellt, dass es in der Straße Bleichrasen vermutlich zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernens vom Unfallort gekommen war. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein bislang unbekannter Täter aus Richtung Kassler Straße den Bleichrasen. Vor dem Kreisverkehr kam das Fahrzeug offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast sowie der Hausfassade ...

