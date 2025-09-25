Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am 24.09.2025 im Zeitraum von 02.00 Uhr bis 03.30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Bürocontainer einer Firma im Ichtershäuser Wege ein. Aus diesem wurden u.a. verschiedene Elektronikartikel, Werkzeuge, Messgeräte, Kabel sowie diverse Arbeitsbekleidung im Gesamtwert von schätzungsweise 15.000 Euro entwendet. Weiterhin wurde das Fehlen eines Geländebuggys der Marke John Deere im Wert von circa 15.000 Euro festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der PI Arnstadt-Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0249719/2025 zu melden. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell