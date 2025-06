Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Bundesweite Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit ./. Zoll in Mecklenburg-Vorpommern kontrolliert Baubranche

Stralsund (ots)

Stralsund: Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit vom Hauptzollamt Stralsund hat bei einer bundesweiten Kontrollaktion am 16. Juni 2025 das Bauhaupt- und Baunebengewerbe überprüft. 112 Zöllnerinnen und Zöllner nahmen dabei viele Bauprojekte in Mecklenburg-Vorpommern ins Visier. Unterstützt wurden sie von Beschäftigten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales und der Ausländerbehörde.

Ziel der Überprüfungen der Baustellen war die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten und des Mindestlohns sowie die Aufdeckung von illegaler Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und sogenanntem Leistungsbetrug.

An die am Montag durchgeführten Prüfungen, bei denen insgesamt 322 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt wurden, wurde 65 Sachverhalte ermittelt, welche weitere Prüfungen erfordern. Unter anderem wurde in 3 Fällen ein Verdacht auf Mindestlohnverstöße registriert, in 34 Fällen mögliche Verstöße der Beitragsvorenthaltung sowie in 2 Fällen mögliche Verstöße gegen Ausländerbeschäftigung. In 7 Fällen wurden bereits Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die vor Ort erhobenen Daten der Arbeitnehmer müssen nun mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgeglichen und weitere Geschäftsunterlagen geprüft werden. Hierbei stehen die Beschäftigten des Hauptzollamtes Stralsund in engem Informationsaustausch mit anderen Behörden und der Rentenversicherung.

Zusatzinformation:

Regelmäßig werden bundes-, landesweit und regional risikoorientierte Schwerpunktprüfungen durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit durchgeführt. Diese intensiven Untersuchungen sind ein wichtiger Beitrag zur Minimierung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung.

Original-Content von: Hauptzollamt Stralsund, übermittelt durch news aktuell