Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Explosive Fracht im Sommer ./. Stralsunder Zoll ertappt jungen Mann mit mehr als 36.000 Feuerwerkskörpern

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stralsund (ots)

Mit mehr als 36.000 Stück illegalen Feuerwerkskörpern der Kategorie F3 an Bord wurden zwei niederländische Staatsbürger am vergangenen Wochenende am Grenzübergang Pomellen im Rahmen einer gemeinsamen Kontrolle von Zoll und Bundespolizei erwischt.

Aufgrund des Gewichtes von über 540 Kilogramm wurden die Feuerwerkskörper auf zwei Fahrzeuge aufgeteilt. Einer der jungen Fahrer bekannte sich, trotz der aufgeteilten Fracht, zu der gesamten Menge. Erforderliche Dokumente, die den Transport legitimieren, konnte der 20jährige nicht vorlegen. Auf Nachfrage, was er denn mit den Feuerwerkskörpern vorhabe, erklärte der Mann, dass diese für seinen Familienbetrieb in den Niederlanden seien, genauere Angaben verweigerte er jedoch. Die Feuerwerkskörper wurden sichergestellt, gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verbringens von nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern nach den Vorschriften des Sprengstoffgesetzes eingeleitet.

Zusatzinformationen:

Einschlägige Informationen zur Einfuhr oder dem Verbringen von Feuerwerkskörpern aus anderen Mitgliedstaaten können Sie der Internetseite: www.zoll.de entnehmen.

Original-Content von: Hauptzollamt Stralsund, übermittelt durch news aktuell