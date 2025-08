LPI-EF: Bilanz und polizeiliche Maßnahmen zum Blue- Beach- Open- Air am Alperstedter See

Sömmerda (ots) - Am Donnerstag, den 01.08.2025, kam es in der Bahnhofstraße 9 in Sömmerda zwischen 05:55Uhr und 12:03Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Eine 43-jährige Sömmerdaerin stellte in diesem Zeitraum ihr Fahrrad ordnungsgemäß am Tatort ab. Als sie später zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl des hochwertigen Fahrradakkus im Wert von rund 500 Euro fest. Zudem wurden Lackkratzer am ...

mehr